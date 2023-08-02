Набережночелнинского бывшего адвоката осудят за подделку ордера

В Набережных Челнах бывшего адвоката будут судить за подделку ордера, представляющего права и обязанности в уголовном судопроизводстве. Об этом говорится в сообщении горсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что мужчина подделал документ, хотя при этом знал, что его лишили статуса адвоката. В частности, он собственноручно внес в рукописный текст в графы ордера некоммерческого партнерства коллегии адвокатов свои личные сведения и выдал себя в виде адвоката по соглашению, а также дату выдачи ордера, хотя у него не было на это прав.

Против бывшего адвоката возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документов предоставляющего права в целях его использования).

"Ъ-Казань"