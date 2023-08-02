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обновлено 15:25

Работника предприятия в Удмуртии подозревают в угоне экскаватора

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 29-летнего молодого человека по подозрению в угоне экскаватора предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В частности, по данным полиции, мужчина занимался охраной техники предприятия, оставленной на месте работ в ночное время. После того, как его коллеги ушли, он употребил алкоголь и решил прокатиться на экскаваторе.

Однако поездка быстро закончилась тем, что нетрезвый мужчина потерял управление и съехал в кювет. После этого он позвонил коллегам и заявил, что неизвестные лица угнали экскаватор.

Прибывшие на место работники оценили ситуацию и вызвали полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

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