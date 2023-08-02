В ВТБ сообщили о росте объема продаж розничных кредитов в России

С начала 2023 года объем розничного кредитования в РФ приблизился к 8,4 трлн руб. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников полагает, что к концу года сумма может вырасти до 15 трлн руб., передает пресс-служба кредитной организации.

Спрос россиян на кредиты вырос с прошлого года на 81%. Драйвером развития стало залоговое кредитование, к которым относятся ипотеки и автокредиты. За семь месяцев банки России выдали 3,6 трлн руб. в качестве жилищных кредитов и 4 трлн руб. — потребительских. Специалисты предполагают, что такая тенденция сохранится до конца года.

ВТБ за семь месяцев 2023-го выдал свыше 1,4 трлн рублей в рамках розничного кредитования, что более чем в 1,5 раза превысило данные января-июля прошлого года. Сумма выданных за указанный период ипотек превысила 675 млрд руб., кредитов наличными — свыше 590 млрд руб., автокредитов — 88 млрд руб.

«По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 г. и примерно на 45% — прошлого года. В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, где сформировался повышенный отложенный спрос с прошлого года. Даже несмотря на подъем ключевой ставки, который произошел впервые за несколько месяцев и уже повлиял на ценовые параметры по ипотеке в крупных банках, темпы роста розничного рынка в этом году останутся двузначными», — прокомментировал Анатолий Печатников.

Банкир отметил, что, несмотря на рост закредитованности, население погашает обязательства без просрочек. К примеру, общий уровень задержек по ипотекам оценивают в 1%. «Этому способствует высокая дисциплина заемщиков, общий экономический рост, в том числе — индексация зарплат во многих компаниях, а также широкий набор программ поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию», — объяснил зампред ВТБ.

Дарья Васенина

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