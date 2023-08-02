Нижегородцев предупредили о надвигающейся грозе и усилении ветра

В Нижегородской области днем и вечером 2 августа возможны грозы с усилением ветра до 16 метров в секунду, сообщили в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным энергетиков, к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 198 бригад. В распоряжении филиала имеется 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», днем 30 июля в Нижегородской области прошел сильный ураган. Без электричества остались более 100 населенных пунктов. Ураганом были повалены десятки деревьев, которые упали на трамвайные провода и автодороги. Это привело к сбоям в работе общественного транспорта.

Андрей Репин