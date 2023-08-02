В Саратовской области из-за энтеровируса отменили массовое мероприятие

Приволжская железная дорога перевела в онлайн-формат благотворительный забег из-за энтеровируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Мероприятие должно было состояться в Саратовской области, в Энгельсе пятого августа. Теперь, в ПривЖД со ссылкой на введенные правительством Саратовской области ограничения рассказали, что поучаствовать в онлайн-забеге желающие смогут с 5 по 13 августа. Регистрация также доступна на сайте, там же желающие смогут сделать благотворительный взнос.

Согласно последним данным в регионе диагностирован 121 случай заражения энтеровирусов — инфекция вызывает воспаление головного мозга (менингит). Большинство заболевших — дети.

Губернатор Роман Бусаргин распорядился закрыть бассейны до конца августа. В правительстве региона рекомендовали руководителям детских лагерей перевозчикам регулярно дезинфицировать помещения и транспорт.

Никита Маркелов

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