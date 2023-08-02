В Невьянске 5 августа отметят День наклонной башни Демидовых

День Невьянской наклонной башни Демидовых будут в 21-й раз отмечать в Невьянске 5 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Программа праздника опубликована на сайте Невьянского государственного историко-архитектурного музея. Рядом с башней будут организованы ярмарка, игры, мастер-классы, квесты, театрализованные экскурсии, которые познакомят посетителей с историей и тайнами башни. Также в программе выступление кавер-группы «Каникулы». Празднование завершится лазерным шоу и фейерверком.

«В прошлом году празднование Невьянской башни посетило около 26,5 тыс. человек. В этом году ожидаем не меньше»,— рассказала «Ъ-Урал» генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

Невьянская башня была построена в 1721—1725 годах по приказу Акинфия Демидова. Высота башни составляет 57,5 метров. Здание имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Башня изображена на гербе Невьянска. Постановлением Совета Министров РСФСР №1327 от 30 августа 1960 года башня включена в список исторических памятников государственного значения. Ежегодно день чествования Невьянской наклонной башни проходит в первую субботу августа.

Елизавета Хохлова

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