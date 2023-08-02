Объем депозитов жителей Кубани за год вырос на 20%

За первое полугодие текущего года депозитный портфель жителей Краснодарского края превысил 1 трлн 95 млрд руб., что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 20,2%, сообщает пресс-служба Южного главного управления Банка России. Темпы прироста сбережений в крае впервые за 7,5 лет вернулись к высоким показателям декабря 2015 года.

Банк России объясняет высокие темпы прироста депозитов бюджетными выплатами гражданам, а также сохраняющимися комфортными ставками по рублевым вкладам. Средняя максимальная ставка десяти российских банков – лидеров в привлечении депозитов граждан – в июне текущего года составляла 7,8%. С января по июнь текущего года жители Кубани привлекли в виде потребительских кредитов 334 млрд руб., объем выдачи превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. Причиной увеличения розничного кредитного портфеля специалисты считают рост потребительской активности, который наблюдается с апреля 2023 года. Ряд кредитных учреждений смягчили отдельные условия получения займов, отмечают в Южном ГУ Банка России.

Анна Перова, Краснодар