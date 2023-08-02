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Денис Паслер предложил главе муниципалитета написать заявление об отставке

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил главе Саракташского района Анатолию Тарасову написать заявление об отставке по собственному желанию. Об этом стало известно на заседании областного правительства в среду, 2 августа.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

К работе главы муниципалитета накопилось много вопросов, прежде всего по темам, которые напрямую влияют на качество жизни, уточнили «Ъ» в региональном правительстве. В частности, недовольство работой Анатолия Тарасова связано с затянувшимся строительством первого дома культуры в Саракташе.

«Анатолий Михайлович, я достаточно уважительно стараюсь относиться ко всем, особенно к главам. Но хочу сказать, что в Саракташе у нас, что называется, полная неуправляемость. Предлагаю вам на этой неделе написать заявление и уходить в отставку», – сказал Денис Паслер на заседании.

Ани Айвазян

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