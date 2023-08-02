Выдача ипотеки в России выросла на 63% с начала года

С начала 2023 года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн руб., что превышает показатель предыдущего периода на 63%, подсчитали в ВТБ.

По оценке заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, отметил в интервью телеканалу «Россия 24», с учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн руб.

Значительный рост выдачи ипотеки отмечен и в показателях ВТБ: с начала года заемщики совершили порядка 135 тыс. ипотечных сделок на сумму более 675 млрд руб. В июле было оформлено 24,6 тыс. жилищных кредитов на 123 млрд руб., что на треть превышает пиковый показатель, который был зафиксирован в июле 2021 года, следует из аналитических данных ВТБ.

В банке прогнозируют, что по итогам года объем средств, выданных на покупку недвижимости превысит 1,3 трлн руб., что на 37% выше значения прошлого года и на 11% – результата 2021 года.

«В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм, в результате чего объем выданной ипотеки в течение двух-трех ближайших месяцев подберется к результату всего 2022 года. Учитывая традиционный сезонный фактор второго полугодия, мы уверены, что по итогам года объем ипотечных продаж значительно превысит 6 трлн руб. Более точный прогноз можно будет сделать, учитывая эффект от повышения ключевой ставки и другие меры по “охлаждению” рынка со стороны регулятора. Отмечу, что ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом – мы не наблюдаем “перегрева” рынка, показатели просроченной задолженности остаются в пределах нормы», – заявил Анатолий Печатников.

По прогнозу ВТБ, во втором полугодии спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону вторичного жилья. По итогам января-июля 2023 года доля выдач в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 51% (48% в начале года). Одновременно в этом году эксперты ВТБ фиксируют снижение среднего размера жилищного кредита до 5 млн руб.