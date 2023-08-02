Пятеро жителей Челябинской области осуждены за вымогательство денег у военных

Чебаркульский городской суд вынес приговор пятерым участникам преступной группы, в зависимости от степени участия обвиняемым в мошенничестве, разбое, вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем. Среди потерпевших были военнослужащие Чебаркульского гарнизона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что пять жителей региона были участниками преступной группы, специализирующейся на вымогательствах, грабежах, разбойных нападениях, а также совершении иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении военнослужащих Минобороны России. С апреля по июнь 2019 года все их задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Суд в Чебаркуле признал соучастников виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил к реальному лишению свободы на сроки от пяти лет шести месяцев до девяти лет с отбыванием в колониях строгого и особого режима.

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