Тюменский губернатор Моор договорился о расширении сотрудничества с Китаем

Губернатор Тюменской области Александр Моор договорился о расширении сотрудничества с Китаем в ходе встречи с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунем. Об этом глава региона написал в telegram-канале.

Так, планируется развивать побратимские отношения между Тюменью и городом Дацин. Кроме того, Цуй Шаочунь предложил провести в областной столице выставку-презентацию КНР. Александр Моор данную идею поддержал. Он добавил, что ждет китайские делегации на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме.

Губернатор отметил, что Тюменская область и Китай сотрудничают много лет. На данный момент именно с КНР у региона самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров. Кроме того, более 100 китайских студентов учатся в тюменских вузах.

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