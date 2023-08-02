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Коммерсантъ FM
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Европейские авиакомпании сообщают о рекордном пассажиропотоке

Сегодня сразу две европейские авиакомпании, ирландский лоукостер Ryanair и ее венгерский конкурент Wizz Air, сообщили о рекордном для них количестве перевезенных пассажиров за один месяц. Ryanair перевезла в июле 18 млн человек, что стало для нее абсолютным месячным рекордом. По сравнению с июлем прошлого года пассажиропоток компании вырос на 11%. Коэффициент загрузки рейсов Ryanair в июле составил 96%. В свою очередь, Wizz Air сообщила о рекордном количестве перевезенных 6 млн пассажиров в июле, коэффициент загрузки рейсов — 94,9%. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост трафика составил 19,8%.

Эксперты ожидали высокой загруженности авиакомпаний этим летом — спустя два с лишним года коронавирусных ограничений, из-за которых пассажирские авиаперелеты во многих частях мира были практически полностью прекращены, а сами авиакомпании оказались на грани банкротства. Еще в конце июня гонконгская флагманская авиакомпания Cathay Pacific опубликовала данные о пассажирском трафике в мае, сообщив, что по итогам полугодия ожидает получения прибыли. Это будет первая полугодовая прибыль компании за последние три года. В минувшем мае Cathay Pacific перевезла 1,42 млн пассажиров, а это на 2345% больше, чем в мае 2022 года. За первые пять месяцев года авиакомпания перевезла на 3281% больше пассажиров, чем за такой же период годом ранее — 6,3 млн против 185 тыс. человек.

Евгений Хвостик

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