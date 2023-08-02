Возле детского сада в Пятигорске обнаружена граната без запала

Во время обхода территории 2 августа возле забора детского сада №24 в Пятигорске охранник обнаружил гранату, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Администрация учреждения решила не принимать детей, пока взрывоопасный предмет не будет обезврежен. На место были вызваны оперативные службы, в том числе полиция и МЧС.

Прибывшие на место саперы определили, что граната была без запала. Ее убрали с территории детсада.

Детский сад окружен жилыми домами. В непосредственной близости находится средняя школа №16 и общежитие Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса.

Как сообщил Владимир Владимиров, «в обстоятельствах инцидента сейчас разбираются правоохранительные органы».

Александра Ларинцева, Пятигорск