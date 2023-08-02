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Нижегородский губернатор проведет встречу с предпринимательским сообществом 15 августа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 августа намерен провести традиционную встречу с бизнес-сообществом. Об этом на встрече замгубернатора Егора Полякова с предпринимателями сообщил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области пока официально о готовящейся встрече не сообщало.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в правительстве сообщали, что встреча главы региона с предпринимателями может пройти в середине апреля. Позже ее перенесли на май. Областная Торгово-промышленная палата, Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, региональные отделения «Деловой России» и «Опоры России» начали собирать вопросы к главе региона, но встреча не состоялась.

Владимир Зубарев

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