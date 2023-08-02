Работодателей участников СВО планируют приравнять к социальным предпринимателям

Рабочая группа по специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект, приравнивающий к социальным предпринимателям работодателей, которые будут трудоустраивать участников боевых действий.

Изменения планируется внести в ст. 24.1 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно тексту инициативы, работодателям участников СВО станут доступны различные виды госльгот: гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и другие инструменты развития бизнеса.

На данный момент к социальным предпринимателям относятся субъекты малого и среднего бизнеса, штат которых состоит из социально уязвимых категорий граждан не менее чем наполовину. Такие предприниматели тратят на зарплату социально уязвимых граждан не менее 25% фонда оплаты труда.

Глава рабочей группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале рассказал, что законопроект сделает трудоустройство демобилизовавшихся бойцов «более привлекательным для работодателей» и «упростит поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни». Сенатор Андрей Кутепов написал положительное заключение на инициативу.

Полина Мотызлевская