На курорте «Красная Поляна» проведут реконструкцию торгового центра «Горки Молл»

На курорте «Красная Поляна» проведут реконструкцию торгово-развлекательного центра «Горки Молл». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТРЦ «Горки Молл» Фото: пресс-служба ТРЦ «Горки Молл»

«На данный момент ведутся предпроектные работы. К проектированию пока не приступали»,— говорится в сообщении.

Реконструкция комплекса является частью инвестиционного проекта «Эпицентр развлечений», для реализации которого НАО «Красная Поляна» создало проектную компанию «Эпицентр».

ТРЦ «Горки Молл» расположен в Gorky Gorod на высоте 540 метров. Комплекс включает магазины, развлекательные площадки и рестораны более 35 брендов. Центр открыли в феврале 2014 года. Общая площадь здания достигает 30 тыс. кв. м. Четырехэтажный комплекс способен принимать свыше 10,4 тыс. посетителей в сутки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Эпицентр» была зарегистрирована в Сочи в 2021 году. Работа казино является основным видом деятельности компании. 99% в УК предприятия принадлежит ООО «Поляна Центр», еще 1% — ООО «Мантера». В 2022 году предприятие понесло убытки в размере 26 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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