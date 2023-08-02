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Из Ярославля могут запустить прямые рейсы в Узбекистан

Ярославские власти прорабатывают вопрос открытия авиарейсов в Узбекистан. Этот вопрос губернатор Михаил Евраев обсудил с послом Узбекистана в России Бортижоном Асадовым в рамках рабочего визита посла в Ярославль.

Михаил Евраев (слева), Бортижон Асадов (справа)

Михаил Евраев (слева), Бортижон Асадов (справа)

Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

Михаил Евраев (слева), Бортижон Асадов (справа)

Фото: Телеграм-канал Михаила Евраева

Господин Евраев отметил, что ярославский аэропорт Туношна имеет статус международного, однако международное авиасообщение организовано не на постоянной основе.

«Аэропорт у нас имеет статус международного, поскольку часто к нам в гости прилетают. Мы можем перейти на постоянную основу. Сейчас прорабатываем открытие рейсов по целому ряду международных направлений, в том числе Турция, Египет, Минск, Ереван. Были бы очень рады, если бы вы рассмотрели вопрос прямого авиасообщения с Узбекистаном, потому что тогда бы логистика была намного быстрее, это хороший импульс для промышленных и туристических связей»,— сказал губернатор Ярославской области, отметив, что авиасообщение могут осуществлять российские авиалинии, а само авиасообщение позволит охватить 5-6 регионов, расположенных близко к Ярославской области и не имеющих своих аэропортов.

По словам господина Асадова, основной вопрос состоит в том, кто будет осуществлять перелеты.

«Мне нужно будет переговорить с нашими авиакомпаниями, потому что, насколько я знаю, мы максимально загружены на сегодняшний день в российском направлении. У нас около 250 рейсов в неделю в Россию, в 18 регионов. Если российские авиакомпании, то это легче обсуждать, никаких проблем не вижу»,— сказал посол.

Алла Чижова

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