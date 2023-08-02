IT-компания RetailNext закрыла представительство в Нижнем Новгороде

Международная IT-компания RetailNext закрыла отделение в Нижнем Новгороде, сообщает отраслевой портал ITGorky.

Компания работала на нижегородском IT-рынке с 2015 года. Она специализируется на сборе и аналитике данных в розничных магазинах. Эти данные включают метрики о посещаемости, поведении покупателей и продажах, что позволяет розничным компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свою деятельность для улучшения общего опыта покупателей и увеличения продаж.

Других офисов у RetailNext в России нет. У нее работают отделения в США, Великобритании, Испании, ЮАР, Японии, Китае, на Филиппинах и в Сингапуре.

Андрей Репин