Жителя Казани осудили в Волжске за сексуальное насилие над детьми

В Волжске суд вынес приговор в отношении 59-летнего жителя Казани. Его признали виновным в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие полагает, что 8 июля позапрошлого года мужчина подъехал на велосипеде к четырем девочкам, не достигшим двенадцатилетнего возраста, и совершил в отношении них противоправные действия. Позже он скрылся с места ЧП.

Долгое время следствие не могло вычислить личность подозреваемого. Однако в апреле 2023 года мужчина вновь приехал в Волжск и, как считают в СКР, совершил такое же преступление в отношении десятилетней девочки. Позже его задержали полицейские.

В итоге мужчине дали 5,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

"Ъ-Казань"