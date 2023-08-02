СК возбудил уголовное дело в связи с задержкой зарплаты в угольной компании и объявил в розыск ее фактического директора

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области заочно предъявили 51-летнему фактическому директору коммерческой фирмы обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В связи с тем, что он скрывается от следствия, обвиняемый был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

По версии следствия, в период с февраля по июнь 2023 года фактический руководитель коммерческой фирмы не выплачивал зарплату работникам предприятия, в результате чего образовалась задолженность на 25 млн руб. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит, на какие цели расходовались денежные средства организации, а также точное количество работников, перед которыми имеется задолженность. По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о кемеровском ООО «Угольэкспорттрейд».

В середине июля СУ СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по фактам задержки зарплаты ООО «Кузнецкжелдортранс», ООО «Угольэкспорттрейд» и ООО «Уголь». Первое, связано с ООО «Разрез «Трудармейский Южный», добывавшее уголь в Прокопьевском районе Кузбасса. В 2020 году лицензия разреза перешла к «Кузнецкжелдортрансу», а в самом «Трудармейском Южном» в марте этого года была введена процедура банкротства – наблюдение. В конце июня нынешнего года наблюдение было введено и в ООО «Угольэкспорттрейд».

Игорь Лавренков