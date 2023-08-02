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Курорты Кубани летом 2023 года планируют принять 10 млн туристов

Летом 2023 года турпоток на курорты Кубани увеличится на 8,7%, до 10 млн человек. Такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции ТАСС.

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

«По предварительным подсчетам, порядка 10 млн туристов за это лето отдохнет на курортах Краснодарского края, несмотря ни на погодные катаклизмы, ни на транспортные сложности»,— рассказала госпожа Ломидзе.

По ее словам, Краснодарский край является лидером в стране по количеству отдыхающих, которого «сложно сдвинуть», однако к этому приблизилась Москва.

Валерия Каманина

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