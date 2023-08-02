НЗЦМ обязали освободить арендуемые помещения в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ООО «Невский завод цветных металлов» (НЗЦМ) освободить помещения в Невском районе города. Иск к предприятию направило московское АО «Промтехинвестиции».

Согласно решению суда, в течение 10 дней после вступления решения в силу предприятие должно покинуть помещения по адресу: дорога на Петро-Славянку, д.5, литеры Б, М, Н, а также выплатить неустойку в размере 3 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Ранее объекты недвижимости принадлежали компании «Втормет», которая в 2020 году по договору аренды передала их НЗЦМ. В 2021 году ООО «Втормет» инициировало процесс банкротства ООО «Невский завод цветных металлов». В 2022 году площадку на торгах приобрело АО «Промтехинвестиции», зарегистрировав право собственности.

В феврале 2023 года ООО «Невский завод цветных металлов» уведомили о намерении расторгнуть договор и потребовали освободить помещения, однако этого сделано не было, после чего АО «Промтехинвестиции» обратилось в арбитраж, который признал его требования обоснованными.

НЗЦМ является ведущим российским производителем вторичных алюминиевых сплавов. Предприятие специализируется на рециклинге алюминиевой банки и является крупнейшим потребителем этого сырья.

По данным СПАРК, бенефициаром НЗЦМ является Сергей Бузулутский. Выручка компании за 2022 год составила 1,9 млрд рублей, убыток — 2, 6 млн рублей.

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