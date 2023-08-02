На территории детского сада в Пятигорске найдена граната

Охранник детского сада №24 в Пятигорске утром обнаружил гранату на территории учреждения. Снаряд лежал рядом с забором, написал в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Оперативно на место прибыли все необходимые службы. Детей на территорию садика в это время не принимали. Находку обследовали саперы, граната была без запала»,— сообщил глава региона.

Гранату убрали с территории детского сада. Обстоятельства ее попадания на указанную территорию выясняют правоохранительные органы.

Анастасия Назарова