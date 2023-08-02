В Томской области глава района получил 4 года колонии за дачу взятки на 8 млн рублей

В Томске на 4 года строгого режима осужден бывший глава Томского района Александру Терещенко по делу о даче взятки. По данным прокуратуры региона, в 2016 году 2017 годах двое предпринимателей, одним из которых тогда являлся Александр Терещенко, передали 3,7 млн руб., $50 тыс. и Toyota Camry главе филиала одного из банков. Общая сумма вознаграждения превысила 8 млн руб.

За эти средства директор банка должен был помочь в решении вопросов о заключении с банком мировых соглашений по делу о задолженности с организацией в интересах которой действовали предприниматели.

Помимо срока заключения, глава района также получил штраф 24,5 млн руб., ему запрещено в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях.

Второй взяткодатель добровольно сообщил о совершении преступлений и активно способствовал их раскрытию и расследованию. Уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили в прокуратуре Томской области. Экс-директор филиала банка также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он был осужден ранее на 3 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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Оксана Павлова