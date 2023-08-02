Детскую школу искусств имени Светланова в Екатеринбурге переселят на улицу Черепанова

Администрация Екатеринбурга перенесет детскую художественную школу имени Светланова из лицея №12 в новое здание на ул. Черепанова. Об этом в ходе объезда Верх-Исетского района рассказал мэр Алексей Орлов.

Школа искусств занимает левое крыло лицея №12. В учреждении обучается более 400 детей, однако, по словам господина Орлова, оно не способно разместить всех желающих.

«Сегодня уже подготовлен эскиз проекта. На 2024 год мы заложим деньги на проектирование и строительство нового здания детской художественной школы, куда она и переедет. Помещение, которое дополнительное образование занимает сегодня, будет передано в управление лицею №12»,— поделился глава Екатеринбурга.

По словам Алексея Орлова, при наличии финансирования и проектной документации художественную школу смогут построить за один год.

Детская школа искусств им. Светланова создана в 2006 году. В учреждении обучаются баянисты, военно-патриотический и фольклорные ансамбли. Школа ведет работу по популяризации и сохранению народной культуры.

Василий Алексеев

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