В Ростошах перекроют несколько улиц из-за матча РПЛ

В поселке Ростоши 5 августа перекроют несколько улиц в районе стадиона «Газовик» из-за матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Урал». Об этом сообщили в городской администрации.

С 16:00 (MSK+2) до 22:00 (MSK+2) ограничат движение транспорта по ул. Николаева (от Садового кольца до Березовой Ростоши), Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до Березовой Ростоши), Березовая Ростошь (от Цветного бульвара до Садового кольца).

«Оренбург» во 2-м туре РПЛ сыграл в гостях вничью с казанским «Рубином».

Андрей Сазонов