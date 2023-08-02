В Сочи сотрудники полиции доставили в больницу ребенка без сознания

Сочинские полицейские помогли доставить в больницу трехлетнего мальчика, находящегося в бессознательном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К сотрудникам полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи с просьбой о помощи обратился отец ребенка. Он сообщил, что у мальчика поднялась высокая температура, а также было затруднено дыхание.

Старшие лейтенанты полиции Максим Сердюк и Ягор Косян вызвались помочь доставить ребенка в ближайшее лечебное учреждение. Они перенесли его в служебный автомобиль, после чего, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, в сопровождении матери доставили и передали мальчика медикам.

Отмечается, что в настоящий момент здоровью ребенка ничего не угрожает.

Валерия Каманина

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