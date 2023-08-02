Глава Башкирии прибыл на Нагаевское шоссе

Глава Башкирии Радий Хабиров находится на Нагаевском шоссе в Уфе, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», сегодня днем вооруженный гранатой мужчина грозился ее взорвать. Трасса перекрыта.

По неофициальной информации, мужчина дезертировал из ВС РФ. Против него было возбуждено уголовное дело. Во время попытки доставить его на психиатрическую экспертизу ему удалось сбежать.

Переговоры с мужчиной сначала вели сотрудники полиции, но он требовал встречи с господином Хабировым.

Олег Вахитов

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