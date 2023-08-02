«Россети Тюмень» направили 1,4 млн рублей на повышение надежности электроснабжения труднодоступных населенных пунктов Югры

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Выкатная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Объект обеспечивает электроэнергией 9 труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского и Кондинского районов, в которых живет суммарно свыше 4 тысяч человек. На повышение надежности электроснабжения отдаленных территорий компания направила 1,4 млн рублей.



На подстанции 110 кВ «Выкатная» проведено техобслуживание более 120 единиц оборудования. Специалисты проверили 2 силовых трансформатора и 8 выключателей напряжением 35 кВ, провели диагностику масла для определения изолирующих свойств жидкого диэлектрика. Энергетики также провели профилактические работы на устройствах релейной защиты и автоматики, которые предназначены для мгновенного обнаружения и отключения элементов электросети в случае нештатной ситуации. Благодаря высокой скорости и точности измерения показателей микропроцессорное оборудование значительно сокращает время реакции на технологическое нарушение и минимизирует риск возникновения перерыва в подаче электричества.

Плановый ремонт подстанции 110 кВ «Выкатная» состоялся в рамках подготовки электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону.

АО «Россети Тюмень»