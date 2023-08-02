Со скоростью МСД

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько может вырасти стоимость квартир из-за строительства станции метро или магистрали неподалеку от ЖК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инфраструктура и транспортная доступность — ключевые факторы, влияющие на стоимость жилья. И в новых проектах при открытии неподалеку станции метро или автомобильной дороги цены зачастую быстро идут вверх. К примеру, за шесть месяцев стоимость лотов в 15 комплексах около Московского скоростного диаметра выросла более чем на 20%, посчитали специалисты компании VSN Realty.

МСД является сейчас одним из ключевых новых объектов дорожной инфраструктуры столицы. Он проходит с севера на юг города через 26 районов и дает возможность быстро выехать на Третье транспортное кольцо, девять крупнейших вылетных шоссе и МКАД. Преимущественно строительство идет вблизи основного участка трассы. Значительное число комплексов сконцентрировано в районе Западного Дегунино в границах Северного административного округа.

Средняя стоимость жилого метра в этих проектах варьируется от 285 тыс. руб. до 415 тыс. руб. На северо-востоке представлено пять проектов в четырех районах. Здесь средние цены от 270 тыс. руб. до 400 тыс. руб. На территории Восточного округа возводят еще четыре комплекса в двух районах, прилегающих к Московскому скоростному диаметру. В них средние цены «метра» от 280 тыс. до 315 тыс. руб.

Брокеры отмечают, что по некоторым проектам реализован довольно большой объем. Среди них есть объекты, в которых уже сданы первые очереди, и новостройки, запланированные к вводу до конца года. А некоторые еще будут строиться от полутора до трех лет. И это значит, что основной рост цен в этих проектах еще впереди.