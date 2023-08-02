В Челябинске появится временный сервисный центр для троллейбусов

На северо-западе Челябинска появится резервный объект троллейбусной инфраструктуры – центр временного обслуживания электротранспорта. Быстровозводимое здание планируется ввести в эксплуатацию в сентябре, сообщает пресс-служба холдинга «Синара – транспортные машины» (СТМ).

Объект общей площадью около 500 тыс. кв. м разместится на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Раньше здесь была конечная остановка троллейбусов с разворотным кольцом, последние пять лет находившемся на консервации.

Возведение временного сервисного центра ведется в дополнение к проектам двух троллейбусных депо и согласовано министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. По словам директора проекта «Челябинский троллейбус» Сергея Брусника, центр создается для техобслуживания подвижного состава, поскольку концессионер планирует приступить к активным строительным работам на территории действующего троллейбусного депо на Свердловском тракте.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте