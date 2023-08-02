Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях новой модели электросамоката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

В начале последнего летнего месяца Acer представила свой новый электросамокат ES Series 5 Max. По словам производителя, эта модель заметно отличается от привычных городских версий, которые часто рассчитаны на поездки по ровным дорогам с пологими съездами и подъемами, а также низкими препятствиями.

Новинка Acer не требует идеального асфальта. Она готова к брусчатке, тротуарной плитке или грунтовке, на которой пасуют прочие модели, заверяют создатели. Инженеры проработали внедорожные возможности ES Series 5 Max.

В распоряжении его владельца сразу два электромотора, на которые в сумме приходится 1000W. Это мощный полноприводный транспорт. Для комфорта, а, как следствие, лучшей управляемости и безопасности переднюю вилку снабдили амортизатором. Вгрызаться в дорожное покрытие будут два пневматических бескамерных 11-дюймовых колеса.

На самом деле, достаточно взглянуть на их протектор, чтобы уже довольно точно представить характер новинки Acer.

При этом сам самокат почти не отличается в габаритах от городских вариантов с широкой платформой. Свои 23 с небольшим кг плюс максимально перевозимые 120 кг ES Series 5 Max может разгонять до 25 км/ч. Одного заряда аккумулятора хватит, чтобы проехать до 45 км пути.

Одновременно с Acer в России начались продажи скутеров Geneinno S1, S2 и S1 Plus. Правда, это модели не для бездорожья, не для дорог и вообще не для суши. Новинки китайского вендора представляют собой подводные скутеры. Эти аппараты позволяют дайверам преодолевать большие расстояния с малыми затратами сил. Пара двигателей развивают подводную скорость до 6,5 км/ч и на полном заряде батареи крутят лопасти до 45 минут.

Модели Geneinno S1 и ее усовершенствованная версия S1 Plus подходят для любителей и уже опытных ныряльщиков. С этими скутерами можно опускаться на глубину до 50 м. Версия S2 отличается более компактным корпусом и более безопасным для пользователя ограничением глубины — 30 м.

Все подводные новинки Geneinno управляются кнопками, имеют в комплекте сумку для переноски и встроенное крепление для экшен-камер GoPro.