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Холдинг «Каравай» ликвидировал дочернюю компанию в Петербурге

Один из основных игроков петербургского рынка хлебобулочных изделий — холдинг «Каравай» закрывает свою дочернюю компанию. На это 2 августа обратил внимание портал АБН.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации в ЕГРЮЛ, холдинг избавится от ООО «Каравай сервис». Этим летом ликвидация дочерней компании была завершена.

Согласно базе СПАРК, компания «Каравай» основана в 1993 году в результате приватизации Бадаевского хлебозавода. В холдинг входят заводы «Заря», Кушелевский хлебозавод, «Паляницы» и «Невская сушка». Учредителями «Каравай сервис» являются Марина Тютюнникова (53% акций). Выручка организации за 2022 год составила 11 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

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