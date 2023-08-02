Доля одобренных среднесрочных ссуд в Краснодарском крае снизилась на 11% при растущем спросе

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал динамику изменения уровня одобрения заявок на среднесрочные потребительские ссуды в микрофинансовом секторе по Краснодарскому краю.

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Среднесрочные потребительские ссуды (Installment-займы, IL) — это категория займов c погашением в рассрочку на суммы в пределах 100 тыс. руб. сроком до 6 мес. Доля таких займов в общем объеме выдачи конкретной компании на рынке может доходить до 40%.

По итогам января-июля 2023 г. спрос на займы в данной категории увеличился — в среднем поступило на 14,8% заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество одобрений сократилось в среднем на 11,2%, а объем выданного финансирования в денежном выражении — на 8,6%.

Запрашиваемые и одобряемые суммы в данном сегменте могут кратно превышать таковые в категории краткосрочных PDL-займов до зарплаты. Доступ к IL-займам имеют только проверенные повторные клиенты с качественным риск-профилем, которые уже смогли наработать положительную репутацию в глазах кредиторов.

Андрей Грезнев, директор по маркетингу Moneyman: «С 2023 года Центробанком были установлены прямые количественные ограничения на выдачу займов в виде макропруденциальных лимитов. В I и II кв. 2023 г. на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с III кв. — не более 30%. На этом фоне наблюдается снижение уровня одобрения заявок или одобряемых лимитов по заявкам».

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