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Коммерсантъ FM
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«В своих рассказах и пьесах он был уверен»

Петр Воронков — о писателе Леониде Андрееве

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни и творчестве автора, которое получало порой противоречивые оценки критиков.

Фото: Леонид Андреев

Фото: Леонид Андреев

В московское Бутово отправляемся сегодня, здесь находится музей писателя Леонида Андреева, здесь же пруды, парк — остатки имения, в котором он снимал дачу. О его жизни и творчестве до сих пор ходят легенды и ожесточенно спорят искусствоведы. Крайне талантлив, божественно красив и запредельно эмоционален — это лишь некоторые штрихи к его портрету.

Еще в юности, прогуливаясь как-то у железнодорожной насыпи с двоюродными сестрами, он вдруг бросился перед поездом между рельсов, и состав загрохотал над ним. Сестры в ужасе обнялись и заплакали, не ожидая больше увидеть его живым. Однако поезд прошел, и Леонид, отряхиваясь, встал, объяснив поступок испытанием воли. Потом он не раз еще проверял судьбу.

Теперь по поводу красоты. В 15-летнем возрасте он уже ощущал заинтересованные взгляды женщин. И это было неимоверно важно для юноши, считавшего, что жизнь невозможна без любви. Он и в Санкт-Петербург из Орла переехал из-за чувств к гимназистке Зиночке Сибилевой. Но она сделала от него аборт и как-то отдалилась. Тогда он попытался покончить жизнь самоубийством. Неудачно…

Интересно: в Питере и потом Андреев мог зарабатывать не только литературой, но и живописью. Его работы хвалили и Илья Репин, и Валентин Серов, и другие известные художники. Но он не считал картины профессиональными и называл свое увлечение баловством. А вот в рассказах и пьесах своих был уверен, хотя отношение критиков к ним было спорным. Некоторые называли произведения образцовой мерзостью, о каких-то говорили как о «крепком дуновении таланта». Это, кстати, слова Максима Горького, который утверждал, что Андреев «особенно хорош во всем, что касалось темных сторон жизни». Как писателя его признавали Лев Толстой, Антон Чехов.

У него было две красавицы-жены (первая умерла при родах). Он и сам умер довольно рано. Но кое-что из жизни Андреева можно даже увидеть. Помимо всего прочего, он был одним из первых в России авторов цветных фотографий, безусловно, талантливых.

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