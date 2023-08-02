Власти Казани не нашли средств на реорганизацию движения в центре города

Власти Казани решили отложить реорганизацию движения в центре города, которая была анонсирована еще в 2020 году. Причина связана с отсутствием средств. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Напомним, что реорганизацию планировалось сделать на Лево-Булачной и Право-Булачной улицах. Первая должна была стать двусторонней и частично пешеходной, а по второй водители бы двигались в обратном направлении по сравнению с нынешней ситуацией. Кроме того, односторонней должна была стать и улица Тихомирнова. Первая очередь работ стартовала в 2020 году, а завершить проект планировали в 2021-м.

«Этот проект предполагает серьезные инфраструктурные изменения, которые требуют большого финансирования. Пока, к сожалению, средств на реализацию этих планов не выделено»,— уточнили в мэрии.

"Ъ-Казань"