«ЭР-Телеком» вложит 3 млрд рублей в создание аналога пермского технопарка Morion Digital в Омске

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел встречу с президентом холдинга «ЭР-Телеком» Андреем Кузяевым. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, на встрече обсуждался проект по созданию в Омске IT-парка по модели пермского технопарка Morion Digital. Стороны обсудили концепцию и дорожную карту объекта. Планируется, что IT-парк разместится на территории бывшего приборостроительного завода им. Козицкого. К сентябрю будет оформлена вся необходимая документация, при этом уже сейчас на площадке идут подготовительные строительные работы. Общий объем инвестиций в создание комплекса оценивается в 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Частный технопарк Morion Digital начал работать в 2018 году. На данный момент у технопарка 51 резидент. Это компании, работающие в IT-сфере, среди них — «ЭР-Телеком», Promobot, «Брайт Софт» и другие. В 2021 году президент холдинга Андрей Кузяев заявил о планах по открытию технопарков по модели пермского Morion Digital в других регионах России. Ранее началось строительство технопарка Saratov Digital.