Starbucks получил рекордную выручку во втором квартале

По итогам третьего квартала, завершившегося 2 июля, выручка Starbucks выросла на 12,5% и достигла $9,2 млрд. Это стало рекордом для компании, однако аналитики ожидали большего, из-за чего акции Starbucks на бирже NASDAQ в ходе электронных торгов подешевели на 1,1%.

Чистая прибыль выросла на 25,1% и составила $1,14 млрд, операционная прибыль выросла на 22,3%, до $1,6 млрд. Чистая прибыль на одну акцию выросла на 25,3% и составила $0,99. Операционная маржа за счет роста производительности и повышения цен увеличилась с 15,9% до 17,3%. Сопоставимые продажи в кофейнях, работающих не менее года, выросли на 10%, что чуть ниже прогнозов аналитиков. Этот показатель оказался слабее прогнозов и на североамериканском рынке: 7% против 8,4%. За пределами Северной Америки сопоставимые продажи выросли на 24%, что также ниже прогнозов.

При этом рынок Китая, который является вторым по величине для Starbucks после североамериканского, показал рост на 46% на фоне восстановления после пандемии. За третий квартал Starbucks открыл 588 новых кофеен по всему миру, и общее число кофеен сети превысило 37 тыс. Из них 61% работает в США и Китае. Компания прогнозирует, что по итогам всего финансового года выручка вырастет на 10–12%, а прибыль на акцию — на 16–17%.

Алена Миклашевская