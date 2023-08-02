Сервис «Пакет» теперь доступен по подписке «Огонь»

Пользователи подписки «Огонь» получили бесплатный доступ к сервису «Пакет» от X5 Group со скидками и повышенным кешбэком в магазинах «Перекрёсток» и «Пятёрочка».

Ранее подписчикам «Огня» уже были доступны скидки в магазинах «Лента». Таким образом, «Огонь» стал первой российской мультисервисной подпиской со спецпредложениями от трёх крупных продуктовых торговых сетей.

Помимо «Пакета» «Огонь» даёт бесплатный доступ к ещё двум популярным подпискам: онлайн-кинотеатра PREMIER и маркетплейса Ozon, а также к сервису Газпромбанка «ГПБ Плюс» и повышенным бонусам на АЗС «Газпромнефть».

Несмотря на расширение предложения, стоимость подписки «Огонь» не изменилась — она по-прежнему составляет 199 рублей в месяц.

«Огонь» — подписка-конструктор

Ранее, в апреле 2023 года, «Огонь» стал подпиской-конструктором, позволяющей клиенту самостоятельно управлять наполнением сервиса и гибко настраивать его под свои потребности и интересы.

В базовой подписке собраны предложения на выгодные покупки товаров ежедневного спроса:

сервис «Пакет» — скидки, бесплатные доставки и кешбэк баллами до 50% в «Перекрёстке» и «Пятёрочке», скидка 10% на Vprok.ru, кешбэк баллами 5% в приложении «Много лосося» и по 300 бонусов ежемесячно в аптеках «Ригла» и «Будь здоров»;

кешбэк баллами 5% в приложении «Много лосося» и по 300 бонусов ежемесячно в аптеках «Ригла» и «Будь здоров»; «Лента» — скидка 13% в офлайн-магазинах и 15% на онлайн-заказы;

PREMIER — все фильмы, сериалы, онлайн-шоу без ограничений и рекламы;

OZON — бесплатная курьерская доставка, 60 дней на возврат (вместо 30), премиальные условия на Ozon Travel и другие бонусы;

АЗС «Газпромнефть» — 1,5 бонуса за каждый литр топлива и кешбэк 25% бонусами за горячие напитки;

«Газпромбанк» — кешбэк до 5 000 р., повышенные лимиты на переводы и другие привилегии по дебетовой карте.

К базовой подписке пользователь может за дополнительную плату добавить до 8 пакетов со спецпредложениями в разных товарных категориях (красота и здоровье, развлечения, обучение, авто, путешествия и других). Пакеты подключаются на 1 месяц, затем их можно продлевать или отключать по желанию и необходимости.

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Новые партнёры подписки «Огонь»

Помимо сервиса «Пакет» за последние 4 месяца к подписке добавились спецпредложения от маркетплейса OZON, такси «Ситимобил», сети ресторанов «Додо пицца», перевозчика «Аэроэкспресс», магазина туров Onlinetours, сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru и сети автомоек МОЙ-КА! DS. Таким образом, «Огонь» закрепил свое лидерство* среди российских мультисервисных подписок по количеству партнёров и категорий.

Пул партнёров «Огня» продолжит расширяться, в ближайшие месяцы ожидается подключение крупных компаний и популярных сервисов как к базовой подписке, так и к дополнительным пакетам. Количество тематических пакетов и предложений в них также будет расти.

Генеральный директор компании «Сеть партнёрств» (оператора подписки «Огонь») Анна Пашкевич: За последние 3 года рынок подписочных сервисов вырос почти в 7 раз. У пользователей сложилось понимание, какой должна быть по-настоящему полезная и удобная подписка. Благодаря масштабному обновлению подписка «Огонь» заметно приблизилась к ожиданиям клиентов. Мы не только увеличили количество коллабораций и спецпредложений. Мы дали пользователям уникальный инновационный продукт — подписку, которую они собирают сами. Сегодня «Огонь» по праву может считаться одной из самых выгодных подписок на российском рынке. А следующим шагом, я уверена, мы действительно зададим новый рыночный стандарт сервисов, которые предоставляют клиентам возможность сделать их покупки максимально выгодными.

Евгений Галимский, директор по развитию сервиса идентификации и подписки X5 Group:«Рынок подписок в ритейле только в самом начале своего развития и роста. Мы верим, что подписочные сервисы станут удобным и доступным инструментом для каждого покупателя торговых сетей и бизнесов Х5. Для этого мы активно развиваем партнёрства, приходя в те каналы, где есть наш будущий клиент. Коллаборации и открытое сотрудничество компаний только поможет развиваться этому молодому рынку, повысит знание подписки «Пакет» среди покупателей, сделает наши продукты ещё доступнее. При этом мы продолжим активное развитие собственных каналов, а предложения торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» останутся ключевыми бустерами нашего сервиса.»

«Огонь» — мультисервисная подписка-конструктор, позволяющая клиенту самостоятельно управлять наполнением сервиса и гибко настраивать его под свои потребности и интересы. В базовой подписке — скидки и бонусы на ежедневные покупки, а в 8 дополнительных пакетах — спецпредложения по интересам (финансы, красота и здоровье, развлечения, авто и др.). «Огонь» объединяет в одной подписке специальные предложения от крупных игроков рынка, не связанных единой экосистемой. Среди партнёров подписки: Газпромбанк, X5 Retail Group, сервисы VK, Лента, АЗС Газпромнефть, Рив Гош, Инвитро, Ситилинк и др. Сервис «Пакет» от Х5 Group запущен в августе 2022 года. «Пакет» позволяет получить в 10 раз больше кешбэка баллами на карту X5 Клуба, 5 бесплатных доставок из торговой сети «Пятёрочка» и 3 бесплатные доставки из сети «Перекрёсток», повышенный кешбэк на кофе, свежую выпечку и готовую еду, а также скидки и бонусы от партнёров. X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетеи: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». На 31 марта 2023 года под управлением компании находились 21 760 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 19 549 магазинов «Пятёрочка», 956 супермаркетов «Перекрёсток», 591 «жёсткий» дискаунтер «Чижик» и 596 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 55 распределительных центров и 4 490 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 345 тыс. сотрудников.

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