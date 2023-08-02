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В Набережных Челнах на фестивале электронной музыки задержали молодежь в наркотическом опьянении

Полицейские Набережных Челнов задержали несколько молодых людей в наркотическом опьянении на фестивале электронной музыки. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Фестиваль проходил в загородном клубе, куда полицейские приехали ночью в рамках операции «Клуб» с сотрудниками ОНК. Задержанных проверили в наркодиспансере, и экспертиза показала, что в их организмах обнаружен наркотик.

В отношении каждого составили протоколы. Им грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или арест до 15 суток. Также их всех поставят на учет.

"Ъ-Казань"

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