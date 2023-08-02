На Ставрополье при столкновении рейсового автобуса с грузовиком пострадали пассажиры из Астрахани

Утром 2 августа в Петровском округе Ставропольского края столкнулись пассажирский автобус? следующий по маршруту Астрахань-Ставрополь, и грузовик. В результате происшествия девять человек обратились к медикам, двое — госпитализированы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего в автобусе было 28 пассажиров. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

«Пострадавшие пассажиры – жители Астраханской области. Наш Минздрав на связи с коллегами из соседнего региона. Перевозчик организовал доставку тех, кому не потребовалась помощь врачей, в Ставрополь»,— написал губернатор Ставрополья.

На месте происшествия проводится проверка правоохранительными органами. Ставропольской компании, осуществлявшей перевозку пассажиров, теперь также предстоят проверки.

Анастасия Назарова