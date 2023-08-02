В Новосибирской области комиссия по делам несовершеннолетних начала проверку информации о насилии над ребенком

В Новосибирской области рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите проводит выездную проверку по информации об насилии над 7-летним ребенком. По данным СМИ, участниками инцидента также стали двое 14-летних братьев.

«В настоящее время по факту инцидента с участием несовершеннолетних на территории проводятся следственные мероприятия.

По информации, предоставленной администрацией муниципалитета, семьи подростков – участников происшествия, не состоят на учете в органах системы профилактики",– сообщили в комиссии.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области «Ъ-Сибирь» не подтвердили информацию о происшествии.

Александр Киселев