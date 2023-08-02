Воронежский производитель пивных кег подал иск о самобанкротстве

В арбитражный суд Воронежской области 31 июля поступил иск местного производителя пивных кег ООО «Янберг Контейнер Системс» о самобанкротстве. Информация об этом появилась в картотеке дел. Решение по заявлению еще не принято. Подробности не раскрываются.

На Федресурсе «Янберг» ранее опубликовал сообщение о намерении подать иск о самобанкротстве, в котором указал в качестве кредиторов ВЭБ.РФ, Корейскую страховую компанию, ООО «Поско Ру», контролируемое корейским АО «Поско» (занимается оптовой торговлей металлами), белгородские ООО «Пивстар» (оптовая торговля алкоголем) и ООО «Брокер31» (вспомогательная деятельность, связанная с перевозками).

Представители «Янберга» рассказали «Ъ-Черноземье», что подача иска о самобанкротстве — попытка компании защитить свое имущество, находящееся в залоге у кредиторов из Кореи. У производителя кег есть задолженность на 60 млн руб., которую корейские кредиторы якобы требуют выплатить разом, а в противном случае грозятся изъять залоговое имущество. Чтобы этого не произошло, «Янберг» и добивается назначения процедуры наблюдения. По словам представителей компании, с помощью аналогичного обращения в арбитражный суд им удалось выплатить долги перед компанией «Сименс Финанс».

Сейчас представители компании оценивают свое финансовое состояние как стабильное. По их словам, из-за санкций у них растут количество заказов и выручка. Это связано с тем, что «в России кеги производить больше некому, из Европы приходит старая и пошарпанная продукция, а из Китая ее долго ждать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, ООО «Янберг контейнер системс» было зарегистрировано в 2013 году в Воронеже для производства металлических бочек и аналогичных емкостей. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Учредитель и гендиректор компании — Ян Белоглазов. Выручка компании в 2022 году составила 67,6 млн руб. (в 2021-м — 106,2 млн руб.), чистая прибыль — 1,9 млн руб. (в 2021-м — 207 тыс. руб.).

В 2020 году Ян Белоглазов рассылал открытое обращение к российским и немецким чиновникам, а также руководству Siemens с жалобой на «Сименс Финанс», которое якобы отказывалось от диалога насчет 50 млн руб. лизинговых платежей, что, по мнению воронежской компании, могло довести «единственного в России» производителя пивных кег из пищевой нержавеющей стали до закрытия. Спустя несколько месяцев после этого «Янберг» сообщил о достижении с «Сименс» соглашения о снижении лизинговых платежей на общую сумму 10 млн руб. Представители компании также заявили, что намерены расширить рынки сбыта, в том числе выйти на рынки ЕС, а «глобальная цель» — открытие в Воронежской области металлургического предприятия по выпуску рулонной нержавеющей стали.

Алина Морозова

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