Убытки компаний Челябинской области выросли на 19% за год

В январе-мае 2023 года убытки организаций Челябинской области (без учета субъектов малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) составили 25,13 млрд руб. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию о финансовом состоянии компаний региона опубликовал Челябинскстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) организаций Южного Урала по итогам пяти месяцев составил 190,38 млрд руб., что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Прибыль компаний сократилась почти на 40 млрд или 15,3%, до 215,52 млрд руб.

Кредиторская задолженность организаций Челябинской области на конец мая превысила 1,09 трлн руб., что 260,5 млрд или почти на треть больше, чем годом ранее. Размер просроченного долга при этом увеличился на 29,7%, до 44,9 млрд руб. Дебиторская задолженность увеличилась на 16,7%, до 1,07 трлн руб. на конец мая. Из нее просроченная составила 53,6 млрд, что на 7,8% меньше, чем на конец мая 2022 года.

Доля прибыльных компаний в Челябинской области от общего количества по итогам пяти месяцев пока выше, чем годом ранее – 75,5% против 74,2%.

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