Ростовоблсуд оставил в силе приговор сбившему человека экс-полицейскому

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила в силе приговор прежней инстанции по уголовному делу бывшего участкового Романа Лобанова, осужденного за смерть человека в результате аварии на 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Об это сообщила пресс-служба суда.

Как писал ранее «Ъ-Юг», в ноябре 2019 года Роман Лобанов ехал ночью по дороге из Ростова в Азов. Из-за превышения скорости он не справился с управлением и выехал на обочину, сбив шедшего по ней пешехода. Пострадавший молодой человек скончался от полученных травм. Полицейский попытался скрыть следы преступления и вывез тело умершего в лесополосу. Однако, преступление было раскрыто и бывший полицейский предстал перед судом.

Азовский районный суд признал Романа Лобанова виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, и дальнейшее оставление места происшествия). Кроме лишения свободы, подсудимому было запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет. Также Роман Лобанов частично удовлетворил иск потерпевшей о взыскании морального вреда. Приговор Азовского городского суда был обжалован осужденным и его защитником.

«Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 1 августа 2023 года приговор суда первой инстанции в отношении Романа Лобанова оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения»,— сообщает пресс-служба суда.

Анастасия Назарова