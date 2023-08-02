На завершение строительства хирургического корпуса РКЦ в Уфе направят до 925 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 22 августа выберет подрядчика завершения строительства хирургического корпуса республиканского кардиоцентра в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 925,13 млн руб., его оплатит республиканский бюджет.

Работы необходимо выполнить до 31 мая 2024 года. Подрядчик должен, в том числе, установить пандусы, установить тамбурные двери, звукоотражающие потолки, металлическое ограждение, усилить перекрытия, обустроить «чистые» помещения.

В июне 2019 года Управление капитального строительства Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на реконструкцию хирургического корпуса кардиоцентра с компанией «Фирма СУ-10» (входит в группу СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 2,62 млрд руб. с дисконтом 0,4% — за 2,61 млрд руб. Строительство должно было завершиться в ноябре 2021 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года прокурор Башкирии Игорь Пантюшин объявил исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры республики Егору Родину предостережение о недопустимости срыва строительства хирургического корпуса. Также прокуратура Кировского района Уфы возбудила в отношении руководителей Управления капитального строительства и ООО «СУ-10» административные производства по нарушению сроков исполнения контракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ) и внесла в их адрес представления.

В мае 2023 года контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Майя Иванова

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