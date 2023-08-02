Полиция перекрыла Нагаевское шоссе в Уфе

Полицейские перекрыли Нагаевское шоссе в Уфе, об этом сообщают пользователи соцсетей. По данным онлайн-видеокамеры компании «Уфанет», перекрыто движение на выезде из деревни Карпово. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и автомобиль «Скорой помощи».

Телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на осведомленного источника сообщает, что инцидент может быть связан с угрозой теракта.

«Неподалеку от заправки «Лукойл» неизвестный мужчина достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать»,— сообщается в телеграм-канале СМИ.

В МВД по Башкирии инцидент не комментируют.

По неофициальной информации, мужчина, которого якобы зовут Ильдар, дезертировал из ВС России, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Сегодня его должны были доставить на психиатрическую экспертизу, но обвиняемому удалось сбежать. В настоящее время с ним ведут переговоры. По данным СМИ, мужчина требует диалога с главой Башкирии Радием Хабировым.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте