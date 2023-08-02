СУ СКР не стало возбуждать уголовное дело по факту самоубийства начальника Горнозаводского отделения ГИБДД

В СУ СКР по Пермскому краю не стали возбуждать уголовное дело по факту самоубийства начальника отделения ГИБДД по Горнозаводскому округу Андрея Фомина. Об этом сообщают «Аргументы и факты Пермь». «По указанному факту проведена процессуальная проверка. О результатах в установленном законом порядке уведомлены лица, указанные в Уголовно-процессуальном кодексе РФ»,— рассказали изданию в СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Госавтоинспекция Горнозаводск Фото: ВК Госавтоинспекция Горнозаводск

Начальник отделения ГИБДД по Горнозаводскому округу Андрей Фомин покончил с собой 26 мая. Его тело было обнаружено в служебном кабинете. Там же нашли его табельное оружие (пистолет Макарова) и предсмертную записку, в которой полицейский винил в произошедшем свое руководство. Погибший полицейский находился в разводе, имел двух детей.