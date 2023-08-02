Девятилетний ребенок погиб в Новосибирской области, упав в коллектор

В дачном поселке Кудряшовский в Новосибирской области девятилетний мальчик упал в коллектор и погиб. По данным СУ СКР, ребенок спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в воду. Он скончался на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что мальчик беспрепятственно прошел на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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Оксана Павлова