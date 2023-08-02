В Челябинске продают недостроенный оздоровительный центр за 1,7 млн рублей

Администрация Челябинска объявила торги по продаже недостроенного оздоровительного комплекса на улице Гагарина. Объект пытаются реализовать с 2021 года. С тех пор начальная цена упала более, чем в 10 раз, до 1,7 млн руб.

По данным администрации города, заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 15 августа. Аукцион назначен на 19 сентября.

Объект незавершенного строительства площадью 2,9 тыс. кв. м и степенью готовности 20% был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс». Компания владеет сетью фитнес-центров FitZone и планировала построить на улице Гагарина оздоровительный комплекс «Парк-сервис». В 2021 году недострой оценивался в 18,3 млн руб. Средства от продажи объекта будут перечислены бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

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